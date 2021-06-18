أجريت، اليوم الجمعة، مقابلتان في افتتاح مالجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وفي مواجهة مثيرة احتضنها ملعب خليفة التهامي في عين مليلة، حقق شباب قسنطينة فوزا ثمينا (3-2) بعد عودته في النتيجة مرتين، ما يؤكد الصحة الجيدة الذي يتواجد عليها النادي تحت قيادة ميلود حمدي.

وسجل أهداف اللقاء محمد طيايبة (د 17، د 77 ) للجمعية وعبد الحكيم أمقران (د 52)، يوسف جحنيط (د 90) والياس يعيش (د 90+4) للشباب حيث يعد هذا اللقاء الرابع على التوالي دون هزيمة لأبناء مدينة الجسور المعلقة.

من جهة أخرى، عاد نصر حسين داي بنقطة من تنقله إلى الشلف لمواجهة الأولمبي المحلي بعد إدراكه التعادل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بهدف في كل شبكة.

وافتتح عامر بوقطاية باب التسجيل للمحليين في الدقيقة الثامنة قبل أن يعدل زين الدين سباح النتيجة في الدقيقة 90+6.