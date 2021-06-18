انتشرت الصورة حول العالم وصنعت ضجة إعلامية فريدة من نوعها. كريستيانو رونالدو يرفض زجاجات "كوكا كولا" في مؤتمر صحفي قبل المباراة، الاثنين 14 جوان. عن طريق استبدال الصودا بزجاجة ماء على المكتب. وبهذا السلوك بعث برسالة مفادها: "اشرب الماء وليس الصودا". مما جعل العلامة التجارية الأمريكية تسجل انخفاضًا بنسبة 1.6 ٪ في قيمة سوق الأسهم في نيويورك، من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار. على الفور، رأى البعض فيها قوة تأثير رياضي مشهور عالميًا على قيمة الشركة.

لكن وفقا "لفنسنت تشوديل"، المؤسس المشارك في تأسيس "المرصد الرياضي للأعمال"، فإن الصلة بين انخفاض أسهم "كوكا كولا" وسلوك كريستيانو رونالدو ليست ميكانيكية كما يبدو. "كان هناك انخفاض في السعر، إنها حقيقة. ومع ذلك، عندما تراجعت "شركة كوكا كانت بورصة نيويورك تتراجع أيضًا. لا يمكننا فقط أن نعزو هذا الانخفاض إلى لفتة كريستيانو رونالدو".

وحسب تحليل ورد في موقع "فرانس أنفو" عندما ننظر بالتفصيل إلى سعر أسهم "كوكا كولا"، نلاحظ أنها تقلبت بنفس معدل مؤشر داو جونز (مؤشر سوق الأسهم في نيويورك) منذ المؤتمر الصحفي المثير للجدل. إذا كان الانخفاض حقيقيا، فإنه لم يكن لكل ذلك إستثنائيا (من 56.17 إلى 55.22 دولارا للسهم بعد المؤتمر). على مدار الـ 52 أسبوعا الماضية، انخفض السهم إلى 43.51 دولارا، ولم يكن لرونالدو أي علاقة به.