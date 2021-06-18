تحوّلت إحدى الثكنات الشهيرة في ظل حكم العقيد معمر القذافي في وسط طرابلس إلى مجمع ترفيهي. وقبل عشرة أعوام لم يكن الليبيون يتخيلون أن مقر "الكلية العسكرية للبنات"، أحد رموز نظام كان يفتخر بأن النساء يحرسن زعيمه، يصبح مجمعا ترفيهيا.

بعد إطاحة ثورة فبراير 2011 بالقذافي ثم قتله، تنازعت مجموعات مسلحة عدة للسيطرة على المقر الذي خرّج عددا كبيرا من النساء العسكريات. وشهدت الكلية اشتباكات مسلحة متكررة، إلى أن صدر قرار حكومي قبل أربعة أعوام بتحويلها إلى مساحة للترفيه. وشكّل القرار خطوة على طريق إخلاء العاصمة من المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.

وطيلة السنوات الماضية، صدرت قرارات متكررة بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة ومن المعسكرات... وحده مقر "الكلية العسكرية للبنات" الممتد على ثمانين ألف متر مربع، وجد طريقه إلى التنفيذ. ومنذ فتحه أمام العموم قبل أيام، لا يفرغ المجمع الواقع قبالة الكورنيش على أحد شواطىء البحر المتوسط، من الزوار.

ويأتي افتتاح المجمع بعد أشهر على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا مكلفة بالإشراف على مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي في ديسمبر بإجراء انتخابات.