انتهت مسرحية حبكت قصتها امرأة من جنوب إفريقيا، اسمها "غوزيام سيتول" وعمرها 37 سنة، خدعت بها العالم ومعظم وسائل الإعلام مدة 10 أيام، بزعمها أنها أنجبت 7 ذكور و3 إناث توائم، حيث تبين أنها لم تكن حاملا على الإطلاق" لذلك اعتقلتها مصالح الأمن لمعرفة ما كانت تنويه، ليتم نقلها أولا إلى مستشفى محلي "لتقييم حالتها النفسية" والنظر بأمرها فيما بعد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.

وللآن لم يتم التعرف تماما على المستشفى الذي تزعم "الأم" ولادة توائمها العشرة فيه، ولم تنشر أية صورة لهم، ولا ظهر طبيب يؤكد ولادتهم على يديه، أو شخص ما يؤكد رؤيتهم. ومع أن الخبر تم تصنيفه من سلطات جنوب إفريقيا كمفبرك، واعتقلتها الشرطة بسببه، إلا أن اعتقالها لم يستند بعد إلى تهمة معينة بالذات، لذلك "ليست رهن الاعتقال التقليدي" وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية عن ريفيلو موكوينا، محاميها الذي لا تزال ترفض الرد على اتصالاته بها للآن.