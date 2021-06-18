اقتنصت السويد صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً في يورو 2020 بفوزها الثمين على سلوفاكيا.

تخطت السويد اختبارها المعقد أمام سلوفاكيا وانتصرت عليها 1-0 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة يورو 2020.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد تألق لافت من حارس السويد أولسن ونظيره السلوفاكي دوبرافكا.

واستمرت الفرص الضائعة من الجانبين في الشوط الثاني لكن الشباك اهتزت مع الدقيقة السابعة والسبعين عندما ارتكب حارس سلوفاكيا خطأ على البديل كوايسون فاحتسب الألماني سيبرت ركلة جزاء نفذها فورسبرغ بنجاح.

ورفعت السويد رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً أمام سلوفاكيا الوصيفة بثلاث نقاط قبل مباراة إسبانيا (نقطة) وبولندا (دون رصيد) المقررة السبت.