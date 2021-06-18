تمكن، اليوم الجمعة، عناصر فرقة التدخل في الأماكن الوعرة التابعة لعناصر الإنقاذ، من العثور على أب رفقة ابنه تائهين، بقلب أدغال حظيرة الشريعة السياحية، فيما يتواصل ترقب ومتابعة أخبار 11 جوالا لم تظهر عليهم أي أخبار بإقليم بوعرفة جنوبا.

الحادث أثار مخاوف الجميع، خصوصا بعد حادث تيهان أحد أبناء منطقة بحيرة الضاية في عين الرمانة الشتاء الماضي الذي عثر عليه ميتا من شدة البرد والطقس المتجمد، انتهى بالعثور على الضحيتين سالمين، وعلى الابن بالخصوص أثار التعب والصدمة، فيما يرقب المنقذون ورود أي خبر عن 11 جوالا آخرين لم ترد عنهم أي معلومات.

وفي سياق الحوادث، توفي قاصر في 16 من العمر، في سقوط حر من مرتفع 7 أمتار، بحدود طريق السكة الحديدية القديم بمنطقة الشفة، كان مع أصدقاء له في نزهة للترويح والاستجمام.