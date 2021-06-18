أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن ارتداء كمامات الوجه للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن يكون إلزاميا بدءا من 26 من شهر جوان الجاري.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار الى انه و بعد أكثر من عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أقرت إسبانيا إعادة الحياة الليلية مرة آخرى ولكن مع قيود زمنية معينة وذلك حتى يتم تطعيم 70 بالمائة من السكان.

وأشارت قناة "اتينينا 3" الإسبانية إلى أن هذه الاجراءات وافقت عليها بالفعل وزارة الصحة ولكن بشروط منها، يتم السماح بافتتاح المبنى عندما تكون المنطقة خارج مستويات المخاطر أو عند مستوى التنبيه 1.