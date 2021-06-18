أعلنت شركة "أكاماي" الأمريكية المزودة لخدمات الأنترنت أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال مصارف وشركات طيران لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة ليس ناجما عن هجوم إلكتروني.

وأوضحت في بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصين حرموا من الأنترنت بفعل مشكلة على صعيد أحد منتجات أمن الشبكة.

وبحسب "أكاماي" فإن المشكلة حلت في حوالي أربع ساعات لكن غالبية مواقع الأنترنت لم تتأثر سوى حوالي ساعة. وأوضحت الشركة أن "الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم إلكتروني"، مشيرة إلى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات وتم إصلاحها. وقالت "أكاماي" إنه "تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 والذين يستخدمون هذه الخدمة تلقائيا، ما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق".

وطال الانقطاع شركات طيران "أمريكن إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث ويست إيرلاينز" وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى ما حرم زبائنها من الوصول إلى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.