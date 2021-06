La cour de M’sila a annoncé la mise sous mandat de dépôt de 7 personnes soupçonnés de fraude aux législatives.

Il s’agit du responsable du centre de vote de la wilaya, de son adjoint, un secrétaire dans un bureau de vote, un chef de bureau, un deuxième adjoint, un secrétaire adjoint dans un bureau de vote et une personne en charge du dépouillement des bulletins dans un bureau de vote, selon le communiqué du procureur, qui précise également que les mis en cause ont été présentés jeudi devant le tribunal de Boussaada ou le procureur a décidé de leur comparution immédiate.

Ils sont poursuivis pour avoir gonflé et dénaturés les procès verbaux et les vote des électeurs, perturbé le fonctionnement du bureau de vote et d’avoir porté atteinte à l’exercice du droit de vote conformément aux articles 286 et 295 de la loi organique relative au code électoral ».

Le communiqué ajoute qu’une plainte a été déposé le 13 juin 2021 près la cour de M’sila par la délégation locale de l’ANIE, faisant état de fraudes dans le bureau de vote numéro 19, centre de vote Djebel Thamer, dans la commune de Maarif.