تتواصل اليوم الجمعة لليوم الثالث، عمليات البحث عن الغريق المفقود في سد عين الدالية الواقع ببلدية الحنانشة في ولاية سوق أهراس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية سوق أهراس عبر صفحتها في الفايسبوك، أن عمليات البحث تتواصل مع وصول فرق الدعم لغطاسي الحماية المدنية من الولايات المجاورة التي انضمت لعمليات البحث.

وفي هذا السياق أوضح ذات المصدر أن فرق البحث تتشكل من 23 غطاسا أربعة منهم قدموا من ولاية الطارف وأربعة آخرين جاؤوا من ولايتي عنابة وسكيكدة، بالإضافة إلى أربعة غطاسين من ولاية ڤالمة والذين انضموا للعملية منذ يوم أمس الخميس.

للإشارة فإن الغريق الضحية شاب يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من المنطقة حسب المعلومات التي قدمها أصدقاؤه.