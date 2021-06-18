تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد الدولار بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 49 سنتاً أو ما يعادل 0.67 بالمائة إلى 72.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، لتواصل انخفاضا نسبته 0.46 بالمائة سجلته أمس الخميس. ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 33 سنتاً أو ما يعادل 0.46 بالمائة إلى 70.71 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت 1.5 بالمائة في الجلسة السّابقة. ويتجه الخام الأمريكي أيضاً، صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وسجل الدولار أقوى مكسب يومي في 15 شهراً، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا. ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.