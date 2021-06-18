توفيت ليلة البارحة، طفلة عمرها تسع سنوات وأصيب طفل آخر، بعد أن تعرضا لصعقة كهربائية قوية من عمود كهربائي سقط على الرصيف ببلدية أوقاس في ولاية بجاية.

وأفادت صفحة "بجاية كن المراقب" على الفايسبوك، أن قوة الصعقة الكهربائية أودت بحياة الطفلة البريئة في عين المكان، في حين أصيب طفل أخر اسمه أشيل جيجلي بعد تعرضه لنفس الصعقة الكهربائية وهو يخضع حاليا للعناية الطبية بمستشفى أوقاس.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن والد الطفلة ملاك مخلوفي، أكد أن سبب الوفاة هو تعرض ابنته لصعقة كهربائية صادرة من عمود إنارة خلال ذهابها إلى محل تجاري بالحي لشراء بعض الحاجيات.