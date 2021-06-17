شنت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة غارات على موقعين لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن المقاتلات قصفت بعدة صواريخ موقعا يتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة.

كما قصفت المقاتلات، موقعا آخر للمقاومة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.



ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الخميس، بعثت ''اسرائيل'' رسالة الى حركة حماس مفادها أنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها، فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.



وذكرت قناة “13” الإسرائيلية الخاصة، أن الوفد الإسرائيلي، الموجود في القاهرة حاليًا، بعث الرسالة إلى “حماس” عبر الاستخبارات المصرية.

و وصل وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى مصر، الخميس، حيث سيجري مباحثات في القاهرة حول تهدئة طويلة الأمد مع “حماس” في غزة.