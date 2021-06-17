أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن الجزائر تواصل السير قدما نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وفق اجراءات "جد مدروسة "، معتبرا أن هذه الهيئة تتيح فرصا الأفضل لإنعاش الاقتصاد الوطني،

و جاء تصريح الوزير خلال مشاركته في الأشغال اجتماع وزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالتجارة مع المنظمة العالمية للتجارة ،

و تطرق الاجتماع، الذي تم عبر التحاضر المرئي عن بعد، للتحضير للاجتماع الوزاري الافتراضي الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده من 30 نوفمبر الى 03 ديسمبر 2021 بجنيف سويسرا.