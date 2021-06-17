كشف مجلس قضاء المسيلة، عن إيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت لجملة تهم بينها تزوير الانتخابات التشريعية،

ويتعلق الأمر حسب بيان النائب العام للمجلس بكل من: رئيس المركز، نائب رئيس المكتب، كاتب بمكتب التصويت، رئيس المكتب، مساعد ثاني، نائب كاتب بمكتب التصويت، فارز بمكتب التصويت.

و اوضح البيان انه تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة اليوم الخميس، وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بجنح الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق حرية التصويت طبقا للمادتين 286 و295 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وذكر بيان النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة انه تلقى بتاريخ 13 جوان 2021 تلقينا إخطارا من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية المسيلة، مفاده انه بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 بالدائرة الانتخابية بالمسيلة، وبالضبط ببلدية المعاريف على الساعة 18:40، تم تسجيل واقعة تزوير، تتمثل في اقتحام مكتب التصويت رقم 19 مركز جبل ثامر ببلدية المعاريف بولاية المسيلة.