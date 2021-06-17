وصل رواد الفضاء الأوائل الخميس إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة كجزء من أطول مهمة مأهولة قامت بها البلاد على الإطلاق، في ظل منافسة تكنولوجية محتدمة مع واشنطن.

وهذه أول رحلة مأهولة للصين منذ خمس سنوات تقريبا ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة في هذه المهمة، ثلاثة أشهر في المدار. وهي فترة قياسية للعملاق الآسيوي.

تأتي هذه المهمة في ظلّ أجواء متوتّرة بين الصين والغرب، ويكتسي نجاحها أهمية بالغة لبكين التي تستعدّ للاحتفال في الأول من جويلية بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وبعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي أعلنت الوكالة الصينية المكلفة الرحلات المأهولة "نجاح" التحام مركبة "شنتشو-12" بـ"القصر السماوي" محطة الفضاء الصينية التي تبنى لمنافسة محطة الفضاء الدولية.

وقبل ست ساعات على ذلك، أقلع الصاروخ "لونغ مارتش -2 إف" من منصة في قاعدة جيوكوان الفضائية في صحراء غوبي (شمال غرب الصين) قبل أن يدخل المدار بعد عشر دقائق.

وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي الصيني مشاهد لرواد الفضاء مبتسمين وهم يرفعون غطاء الوجه عند وصولهم إلى المدار.

وقال مدير مركز الاطلاق زانغ زيفين "الألواح الشمسية فتحت بطريقة طبيعية ويمكننا القول إن عملية الإطلاق ناجحة".

وتشكل وحدة تيانخه التي وُضعت في المدار في 29 افريل الفائت، مركز قيادة محطة تيانغونغ (القصر السماوي) ومكان إقامة الرواد وهي في مدار منخفض على ارتفاع يراوح بين 350 و390 كيلومترا.

وأمام الرواد الثلاثة مهمات كثيرة، من صيانة ونصب معدات والخروج إلى الفضاء وتحضير مهمات بناء مقبلة ومجيء طواقم أخرى.