عين الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة نائب شرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الخميس بجدة خلال اشغال الجمعية العامة الـ26 للهيئة الكروية العربية.

وجاء في البيان الختامي لأشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم "وافقت الجمعية العامة في جلستها الأولى على قرار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتعيين الأستاذ محمد روراوة نائب شرفي للرئيس".

وقد شغل محمد روراوة منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خلال عهدتين متتاليتين كما كان يرأس لجنة المنافسات للإتحاد العربي لكرة القدم التي تشرف على مختلف المنافسات وبالدرجة الأولى على منافسة رابطة الأبطال العربية في صيغتها الجديدة.

من ناحية أخرى زكت الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد لعهدة جديدة (2021 – 2025)، في اجتماعها الـ26 الذي عقد مساء اليوم الخميس في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما تم انتخاب كلاَ من سعود المهندي وهاشم حيدر وعبدالله الجنيبي وحميد الشيباني أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي من قارة آسيا، وانتخاب هاني أبو ريده ووديع الجرئ وأحمد ولد يحيى وفوزي لقجع أعضاءً في مجلس الاتحاد من قارة إفريقيا، بينما احتفظت سمر نصار بالعضوية النسائية في المجلس وجبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين.

كما اعتمد مجلس الاتحاد الجديد في اجتماعه الـ 74 الذي عقد بعد ختام أعمال الجمعية العمومية، تعيين المصري هاني أبو ريده نائب أول للرئيس والقطري سعود المهندي نائب ثاني للرئيس، وإعادة تسمية الدكتور رجاءالله السلمي أميناً عاماً للاتحاد.