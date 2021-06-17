نددت إدارة مولودية الجزائر باعتداء مجموعة من أنصار النادي، اليوم الخميس، على ثلاثة لاعبين معاقبين من طرف الإدارة بسبب ظهورهم في شريط فيديو داخل ملهى ليلي.

وجاء في بيان للنادي العاصمي نشر على صفحته الرسمية في الفايسبوك "رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا وماليا، وذلك تطبيقا للقوانين السارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر، تفاجأت إدارة النادي بالإعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف واللاعبين ميلود ربيعي، وليد علاتي وبلال بن ساحة وذلك خلال الحصة التدريبية، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم والمبادئ التي تأسس عليها الفريق".

واعتبرت إدارة العميد ما حدث صبيحة اليوم بملعب فرحاني "عمل غير مقبول تماما"، مؤكدة أن كل عائلة المولودية تندد وتستنكر بشدة هذا الفعل "الغير بريء".

وأضاف نفس البيان " تلتزم إدارة نادي مولودية الجزائر بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف، كما تدعو في نفس الوقت الأنصار الأوفياء، الحقيقيين والعقلاء لنادينا، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب إستقرار الفريق".