نددت إدارة مولودية الجزائر باعتداء مجموعة من أنصار النادي، اليوم الخميس، على ثلاثة لاعبين معاقبين من طرف الإدارة بسبب ظهورهم في شريط فيديو داخل ملهى ليلي.
وجاء في بيان للنادي العاصمي نشر على صفحته الرسمية في الفايسبوك "رغم أنهم قد عوقبوا آنفا من طرف الإدارة رياضيا وماليا، وذلك تطبيقا للقوانين السارية المفعول داخل فريق مولودية الجزائر، تفاجأت إدارة النادي بالإعتداءات الخطيرة التي حدثت في حق الطاقم الفني للفريق الرديف واللاعبين ميلود ربيعي، وليد علاتي وبلال بن ساحة وذلك خلال الحصة التدريبية، عن طريق أشخاص لا يمثلون الأنصار الحقيقيين للنادي ولا القيم والمبادئ التي تأسس عليها الفريق".
واعتبرت إدارة العميد ما حدث صبيحة اليوم بملعب فرحاني "عمل غير مقبول تماما"، مؤكدة أن كل عائلة المولودية تندد وتستنكر بشدة هذا الفعل "الغير بريء".
وأضاف نفس البيان " تلتزم إدارة نادي مولودية الجزائر بالعمل وفق الوسائل القانونية لحماية لاعبيها وفي جميع الظروف، كما تدعو في نفس الوقت الأنصار الأوفياء، الحقيقيين والعقلاء لنادينا، لمواجهة هذه الأفعال والممارسات التي يراد من ورائها زعزعة وضرب إستقرار الفريق".