في الدقيقة 42 من اللعب في المقابلة التي جمعت الدانمارك ضد فنلندا، بدأ اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يتعثر قبل أن يسقط على الأرض برأسه أولا. لحظة من الضغط الشديد على رفيقته سابرينا التي نزلت على الفور إلى أرضية الميدان لتنضم إليه. لحسن الحظ، بدأ قائد الفريق، سيمون كايير في تقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يعتني به الفريق الطبي.

كان الطبيب الألماني ينس كلاينفيلد من أوائل الأشخاص الذين دخلوا لأرضية ملعب باركين في كوبنهاغن، حيث بدأ فورا في إعطاء صدمات كهربائية أعادت قلب لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عاما إلى الحياة. كانت 13 دقيقة من الإنعاش القلبي الرئوي ضرورية قبل نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى حيث لا يزال موجودا.

وردا على سؤال من قناة فوكس سبورتس، كشف جينس كلاينفيلد عن ما حدث في العشب أثناء عملية الإنقاذ، بعد 30 ثانية من استخدام جهاز مزيل الرجفان، فتح كريستيان إريكسن عينيه. واعترف "لقد كانت لحظة مؤثرة للغاية، لأنه في هذا النوع من الطوارئ الطبية، فإن فرص النجاح قليلة جدا". أشار جينس كلاينفيلد إلى أنه سأل كريستيان إريكسن: "حسنًا ، هل عدت معنا؟" ورد لاعب كرة القدم: "نعم ، لقد عدت معك. تبا..، عمري 29 عامًا فقط !".