أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن الجزائر تواصل السير قدما نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن هذه الهيئة تتيح فرصا أفضل لانعاش الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته في أشغال اجتماع وزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالتجارة مع المنظمة العالمية للتجارة .

وتطرق الاجتماع، الذي تم عبر التحاضر المرئي عن بعد، للتحضير للاجتماع الوزاري الافتراضي الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده من 30 نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2021 بجنيف سويسرا، حسب نفس المصدر.

وبهذه المناسبة أكد رزيق على "مواصلة الجزائر السير قدما نحو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وفق إجراءات جد مدروسة لما تتيحه هذه الهيئة من فرص أفضل لإنعاش الاقتصاد الوطني وذلك بتبني مجموعة من الاصلاحات العميقة التي تهدف إلى ترقية التجارة الخارجية والاندماج في سلسلة القيم الجهوية والعالمية".

ومن أهم هذه الاصلاحات، حسب الوزير، تعديل القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تحدد نسبة المشاركة الأجنبية في رأس المال والإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية و"ما ينتج عنها من إثر إيجابي على جذب الاستثمار الأجنبي ورفع حجم المبادلات التجارية".