Le verdict d’un an de prison prononcé en première instance à l’encontre de Noureddine Tounsi a été confirmé aujourd’hui par la cour d’Oran.

Tounsi est poursuivi pour outrage à corps constitué, atteinte à la vie privée d’autrui, et devrait quitter la prison en juillet prochain. La programmation du procès fait suite à la grève de la faim qu’il a entamée. Le lanceur d’alerte a pour rappel été arrêté en septembre 2020 et a passé huit mois en détention préventive avant d’être condamné à un an de prison par le tribunal de Fellaoucen.

Tounsi avait demandé à la justice d’être protégé en sa qualité de lanceur d’alerte après avoir divulgué l’existence de malversations et trafics au niveau du port d’Oran, en rapport avec le groupe Haddad et avec l’OAIC. Il avait également dévoilé des pratiques frauduleuses en lien avec l’activité portuaire et la dissimulation de produits prohibés, avant sa divulgation de l’affaire des 701 kilos de cocaïne, qui avait fait tomber de nombreuses têtes, parmi lesquelles l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel.

L’affaire de Ali Haddad qui était programmée hier au tribunal de Fellaoucen a été renvoyée au 22 juin prochain, sans convoquer Tounsi comme témoin, même s’il été entendu dans l’affaire en tant que lanceur d’alerte, en sa qualité de responsable au niveau de l’entreprise portuaire d’Oran.