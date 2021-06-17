أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP حسب المخزون المتوفر إلى التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz .

وأكد نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة – المدية – مستغانم – المسيلة – معسكر – ورقلة – وهران – البيض – برج بوعريريج – الطارف – تيسمسيلت – الوادي – سوق أهراس – ميلة – عين الدفلى – عين تيموشنت – غرداية – غليزان.