اقتنصت أوكرانيا فوزاً ثميناً من مقدونيا الشمالية عزّز من حظوظها في الوصول إلى ثمن نهائي يورو 2020، متداركة الخسارة في الجولة الأولى أمام الطواحين الهولندية.

وفاز منتخب أوكرانيا بصعوبة على مقدونيا الشمالية 2-1 الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن يورو 2020.

وتقدمت أوكرانيا بثنائية ليارمولينكو وياريمتشوك (29 و34) لكن مقدونيا تمكنت من تذليل الفارق بفضل أليوسكي الذي تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه (57)، كما فشل مالينوفسكي في تأمين فوز أوكرانيا بإهداره ركلة جزاء أيضاً (84).

وصار رصيد أوكرانيا ثلاث نقاط بينما بقيت مقدونيا الشمالية دون رصيد، في المجموعة التي تضم هولندا والنمسا أيضاً.