يقوم اليوم الخميس وفد من سونلغاز، يقوده الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص، بزيارة عمل الى طرابلس، لبحث سبل إمداد ليبيا بالطاقة الكهربائية خلال صائفة 2021.

وأوضح مجمع سونلغاز في منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "فور وصول الوفد الى مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في العاصمة طرابلس وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، باشر الطرفان أشغال اجتماعا استعجاليا, تم خلاله التطرق إلى سبل إمداد الشقيقة ليبيا بالكهرباء خلال صائفة 2021".

وصرح بولخراص خلال هذا اللقاء : "نحن اليوم في هذا اللقاء التاريخي, لنتباحث فحوى الاتفاقية الموقعة بين شركتينا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية".

ويتعلق الأمر عمليا بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق, وفقا لما خلص إليه الطرفان خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المنعقد مؤخرا بالجزائر العاصمة.

وسطرت شركة الكهرباء الليبية جيكول ضمن هذه المرحلة برنامجا استعجاليا يهدف إلى الاستجابة للحاجيات الأولية من الكهرباء.

وفي هذا الإطار، طلبت جيكول من سونلغاز إمدادها بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغاواط، في اليومين القادمين، حسب تصريحات بولخراص.

كما طلبت جيكول تأجير توربينات غازية متحركة بـ"أسرع وقت ممكن وبشكل مستعجل" وهو ما استجابت له سونلغاز فعليا حيث "تم الانطلاق في هذه العملية في الجزائر عبر كل الفرق والفروع، والتي تعمل على قدم وساق لتجسيدها في اقرب الآجال لدعم الشبكة، بالأخص في طرابلس"، حسب الرئيس المدير العام.

كما وافق الطرفان على مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا وهو "قرار تاريخي" حسب بولخراص الذي كشف أن الدراسات في هذا الصدد "طور الانجاز".

وخلال أشغال الاجتماع، تم التطرق ايضا إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب في مختلف التخصصات.