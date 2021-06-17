ودع سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، محبيه وعشاقه بعد إعلانه الرحيل هذا الصيف، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة لتجديد عقده.

وأضاف: "إذا كان علي أن أعبر عن نفسي بكلمة، ففي كل دقيقة نزلت فيها للملعب كنت أنا، وتركت روحي، وهكذا أريد أن أتذكر أنني تفانيت في عملي"."

وعن رحيله، علق: "لقد حدثت أشياء كثيرة، ولطالما أردت البقاء هنا، فالنادي عرض علي فرصة تمديد عقدي، ولكن بسبب مشاكل فيروس كورونا لم يتم الانتهاء من الأمر، وفي الأشهر الأخيرة عرض علي التمديد لسنة أخرى".

وتابع: "أريد التوضيح أن رحيلي ليس لسبب مادي، بل لأنني أردت سنوات أكثر لراحة البال لي ولعائلتي، والأمور المادية لم تكن مشكلة أبدًا، وطلبت عقدًا لعامين، لكن حين وافقت على عرض النادي (عام واحد) قيل لي أنه انتهى، ولم يخبرني أحد بأنه كان هناك تاريخ مُحدد للعرض".