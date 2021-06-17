كريم الوقاية مهم جداً سواء في فصل الصيف أوفي فصل الشتاء وهو في الأساس يمنع احتراق الجلد نتيجة لأشعة الشمس. أ

شعة الشمس التي تصيب جلدنا تؤدي لإطلاق صبغة الميلانين الذي وظيفته حماية الجلد من الإشعاع عن طريق جعل الجلد داكناً أكثر وأكثر كلما تعرضنا للشمس، لكن الميلانين يترك على الجلد لونا بالتدريج وليس دفعه واحدة. لذلك فإن أصحاب الجلد الباهت لا ينجحون بالتسفع لكن قد يصابون "بالاحتراق" الأمر الذي يؤدي إلى ضرر كبير لجلدهم، فأشعة الشمس التي تخترق الجلد تقوم بإصابة الألياف المرنة وألياف الكولاجين التي وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على مرونة الجلد وهكذا تسبب شيخوخة الجلد المبكرة وبشكل أكثر من اللازم.

أصحاب الجلد الباهت لديهم قابلية أكثر للإصابة بسرطان الجلد الذي يعتبر هو أيضاً نتيجة تعرض مباشر ودون وقاية من الشمس. كلما كان الجلد فاتحاً أكثر، كلما كان تأثير التسفع أقل وضوحاً لأن الجلد الفاتح يحتوي على صبغة الميلانين التي تساعده في الحفاظ على نفسه من مخاطر الشمس.

متى يجب دهن كريم الوقاية؟

ينصح بدهن كريم الوقاية في الصباح قبل الخروج إلى الخارج. ممكن دهنه بعد دهن الكريم المرطب. نقوم بدهن الكريم المرطب (حسب نوع الجلد) ننتظر قليلاً حتى يتم امتصاص المرطب ثم ندهن كريم الوقاية. ينصح بالتشديد على دهن كريم الوقاية من الشمس قبل ربع الساعة من الخروج إلى الشمس.

ما قيمة الـ SPF المناسبة في الكريم الشمسي؟

SPF هو معامل قياس يحسب الوقت الذي تستغرقه الشمس لحرق جلدنا عندما ندهن كريم الوقاية. لكن بما أن الشمس تستغرق 10 دقائق تقريباً لإبقاء علامات احمرار على أجسادنا بدون كريم الوقاية فيجب ضرب الـ SPF بـ 10، أي إذا كان لدينا كريم وقاية صاحب رقم SPF 36، يجب ضرب الـ 36 بـ 10 (دقائق) وهكذا يمكن أن نعلم أننا يمكن أن نكون أمنين تحت الشمس 360 دقيقه (6 ساعات).

ينصح استعمال كريم الوقاية الذي يحتوي على SPF 15 أو أكثر. إذا كنتم موجودين في البحر أو في البركة ودخلتم إلى المياه، يجب دهن الكريم كل ساعة وعدم انتظار مرور الزمن الذي يقينا فيه كريم الوقاية.

كذلك من المهم التأكد من أنه مذكور على الغلاف أن كريم الوقاية من الشمس يحمي من نوعين من أشعة الشمس: UVA (وهي أشعة الشمس الطويلة) و(UVB أشعة الشمس القصيرة).

ما هي الكمية التي يجب دهنها؟

ينصح بدهن طبقة واحدة من الكريم بكمية تكون واضحة على الجلد.

هل يقوم كريم الوقاية بإخفاء البقع على الجلد؟

العديد من الأشخاص قد يقولون: " دهنت كريم الوقاية وها هي البقعة لم تختفي ولا تزال موجودة".

كريم الوقاية لا يقوم بحل مشاكل التصبغ، لكنه يقوم بمنع تطور التصبغ الموجود على الجلد وحتى أنه يمنع حدوث بقع جديدة. فكريم الوقاية هو كاسمه -يقي ولكنه لا يحل المشكلة.

من أي عمر ينصح استعمال كريم الوقاية؟

ينصح باستعمال كريم الوقاية عندما يبدأ الطفل بالتعرض للشمس. ولقد أصبح متوفر في الأسواق أنواع من الكريمات المخصصة للرضع والأطفال.