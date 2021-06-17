اقتحم اليوم البعض من أنصار فريق مولودية الجزائر، تدريبات الفريق الرديف للنادي واعتدوا جسديا على الثلاثي ربيعي، علاتي وبن ساحة.

وحسب مصادر "الخبر" فإن اللاعبين الثلاثة تعرضوا لإصابات متفاوتة استدعت نقلهم إلى المستشفى، كما سجلت وحدات الدرك الوطني حضورها للاستماع إلى أقوالهم بخصوص الحادثة. للتذكير فإن الثلاثي السالف الذكر رفقة اللاعب عدادي تم إنزالهم للتدرب مع النادي الرديف بملعب فرحاني على خلفية فضيحة الملهى الليلي الذي أثار سخط جماهير النادي خاصة وأنه تزامن مع فترة تذبذت فيها نتائج الفريق العاصمي.