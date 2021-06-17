قريبا أعلن شمس الدين شيتور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بأنه سيتم في غضون الأيام القادمة إطلاق مناقصة لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات، حيث كشف بالمناسبة عن كون دائرته الوزارية قررت التخلي نهائيا عن المشروع السابق والقاضي بإنجاز عدد من المحطات الشمسية بقوة 4 ألاف ميغاوات.

وقال الوزير شيتور في برنامح "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن الدراسات التقنية الخاصة بإنجاز المشروع قد استكملت وتم أيضا تحديد الولايات التسع المعنية باحتضان هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة قدرها عشرة ألاف هكتار.

وبخصوص مسألة التمويل، أوضح شيتور بأن المفاوضات ما تزال متواصلة مع وزارة المالية حول صيغ وطرق التمويل، غير أنه لم يستبعد في نفس الوقت أن يتم اللجوء إلى خيار جلب استثمارات خاصة على أن تقوم الدولة بتوفير الكهرباء بأسعار محددة مسبقا ولمدة طويلة المدى.

من جهة أخرى، كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بأن الوزارة تطمح لاقتصاد استهلاك الطاقة من خلال إطلاق مناقصة لاقتناء ثلاثة آلاف مسخن للماء بواسطة الطاقة الشمسية بهدف خفض معدل استخدام الأفران العاملة بالغاز، مؤكدا بأن "التحدي الأبرز اليوم يتمثل في كسب رهان اقتصاد الطاقة" حيث أوضح بأن المرافق العمومية والخاصة والشقق السكنية البالغ عددها تسعة ملايين تستهلك ما يعادل 18 مليون طن من البترول.

وضمن هذا السياق، توقع الوزير بأن تصبح الجزائر في غضون 2050 قادرة على إنتاج ما يعادل 50 بالمائة من حاجياتها من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة، مذكرا في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية سبق له أن وافق على المشروع الخاص بالطاقة الهيدروجينية المستدامة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وأن المفاوضات مع ألمانيا أفضت إلى قبولها بمرافقة هذا المشروع.