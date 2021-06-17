أثنى رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، على مجهودات كل مناضل في حزبه والعمل المؤسساتي الذي قام به في الظرف القياسي لحصد هذه النتائج الجيدة.

وقال عصماني خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، أن المرتبة السابعة فخر لنا ونعتبره نصرا للحزب وأنا بدوري فخور لانتمائي لهذا الحزب الذي يضم كفاءة ونزاهة وامتثال حقيقي لكريزما الذي ينقل هموم المواطنين بوجود أذان صاغية لسماع مشاكلهم.

وأكد لمين عصماني أنه يجب استرجاع ثقة الشعب، لأن ظاهرة العزوف عن الانتخابات تدفعنا لدراسة مشاكل المواطنين، ويجب على المسؤولين تحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن والدفاع عن صوت الحق.

وأكد عصماني، أن مصالحه سجلت الكثير من التجاوزات خلال علمية الانتخابات التشريعية. وتأسف عصماني لبعض المناطق التي عرفت اختلالات في التسيير وغياب النزاهة والشفافية. مفيدا بأن هذه التجاوزات تزيد من قوة وعزيمة الحزب لاستكمال النضال في مصلحة الوطن.

وأشار رئيس صوت الشعب إلى أن حزبه لديه ثقة كبيرة في المجلس الدستوري، بعدما تم رفع الطعون بخصوص التجاوزات.