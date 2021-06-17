تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بفرقة الغطس مكونة من 11 غطاسا وعلى رأسهم رئيس خلية الغطس، بالإضافة إلى 07 أعوان حماية مدنية، منذ مساء أمس على الساعة الرابعة زوالا وخمسين دقيقة لأجل البحث عن غريق في سد عين الدالية ببلدية الحنانشة.

وأوضحت ذات الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الخميس، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة حسب المعلومات المقدمة من طرف رفاقه، كما تم دعم عمليات البحث بفرقة غطاسين من مديرية الحماية المدنية لولاية ڨالمة منذ ليلة البارحة بتعداد 04 غطاسين مع السائق.

ولا تزال إلى حد الآن عملية البحت متواصلة تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس.