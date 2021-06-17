يواجه بداية من الساعة التاسعة إلا ربع من سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم وديا نظيره الليبيري، ويتزامن هذا اللقاء مع تدشين الملعب الجديد لوهران الذي سيحتضن المواجهة، كما ستكون فرصة من أجل تجريب هذا المكسب الرياضي تحسبا لاحتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة صيف 2022.

من الناحية الفنية تعد هذه المباراة الأولى من نوعها للناخب الوطني مجيد بوﭬرة منذ تعيينه على رأس المحليين، وهو الذي أكد على أن المعكسر الإعدادي الذي جرى بسيدي موسى ضم أفضل اللاعبين في البطولة المحلية خاصة وأن منهم العديد ممن ينشطون كأساسيين مع أنديتهم.

وأضاف بأن هذه المباراة هي فرصة للأسماء المستدعاة من أجل إثبات أحقيتها بالتواجد ضمن صفوف المنتخب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحديث عن التتويج بمنافسة كأس العرب التي ستستضيفها قطر في ديسمبر القادم، هو سابق لآوانه وما عليهم سوى العمل بجد.

كما ستعرف ودية اليوم حضور المدرب جمال بلماضي الذي أكد عقب العودة من تونس بأنه سيكون متواجدا خلال فترة التحضيرات وسيتابع المباراة للوقوف على جاهزية وإمكانيات اللاعبين. للتذكير فإنه كان من المفروض أن يواجه " الخضر" منتخب البورندي لكن تعذر عليه القدوم إلى الجزائر بسبب عدم توفر الرحلات، ما جعل الاتحاد الجزائري للعبة يقرر تعويضه بليبيريا الذي كان متواجدا في تونس.