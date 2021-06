L’Office national de météorologie prévoit ce jeudi, des pluies orageuses et une vague de chaleur qui toucheront plusieurs wilayas du centre, de l’ouest et sud du pays.

Le bulletin classé jaune précise que de fortes précipitations qui atteindront 15mm, affecteront de 15h à 21h les wilayas de Tiaret, Medea, Djelfa, M’sila et El Bayadh, et ajoute d’un autre coté qu’une vague de chaleur qui s’étendra de 9h et 21h touchera les wilayas d'Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et In Salah.

Les températures pourraient dépasser les 43°.