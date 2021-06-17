توفي شخصان وأصيب ثالث، في انقلاب سيارة بمنحدر، اليوم الخميس، على مستوى منطقة سطحية في ولاية سكيكدة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن إسعافات الو حدة الثانوية لتمالوس تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة وخمسا وثلاثين دقيقة لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية في منحدر بالطريق الوطني رقم 43 على مستوى منطقة سطيحة في بلدية بوشطاطة.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث خلف قتيلين اثنين توفيا في عين المكان فيما قدمت الإسعافات لشخص ثالث في حالة صدمة.

وقد سخرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف وأحد عشر عونا بمختلف الرتب.