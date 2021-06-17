انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية بسكرة مساء أمس جثتي طفلين من داخل بركة ماء قرب وادي العيقف ببلدية البسباس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحداتها تدخلت عصر أمس من أجل انتشال جثتي طفلين (ولد 14 سنة وبنت 09 سنوات) توفيا غرقا ببركة مائية بالقرب من وادي العيقف ببلدية البسباس التابعة إداريا لدائرة سيدي خالد.

ودعت الحماية المدنية الأولياء إلى عدم ترك الأطفال التقرب إلى ضفاف الأودية سواء كان ذلك بغرض اللعب أو التنزه أو السباحة، كما ينصح بتجنب العائلات التقرب من ضفاف السدود والبرك والأحواض المائية خاصة المستعملة في الري الفلاحي تجنبا لحوادث الغرق المفاجأة أو الانزلاقات المختلفة، مع احترام مختلف الإشارات التي تشير إلى منع السباحة في السدود والمسطحات المائية والإشارات الوقائية الأخرى.