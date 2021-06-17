توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تساقط أمطار رعدية وموجة حر شديدة تجتاح عدة ولايات بوسط وغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا رعدية ستتساقط اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تيارت، المدية، الجلفة، المسيلة والبيض.

وأضافت ذات المصالح أن كميات الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية النشرية بهذه المناطق قد تتعدى 15 ملم محليا.

ومن جهة أخرى نبهت الأرصاد الجوية إلى موجة حر شديدة ستجتاح بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا ولايات أدرار، برج باجي مختار، تيميمون وعين صالح. وقد تتعدى درجات الحرارة المتوقعة بهذه المناطق 43 درجة مئوية تحت الظل.