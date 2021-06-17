كشف المدير المركزي بالمديرية العامة للميزانية، فريد بلطرش، اليوم الاربعاءء ان وزارة المالية تعكف على إعداد نظام معلوماتي سيتم الإستعانة به مستقبلا عند إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة وذلك في إطار عصرنة تسيير الشأن العام بصفة عامة والنفقات العمومية بصفة خاصة



وأوضح ا بلطرش في كلمته ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الإصلاح الميزانياتي والقانون العضوي رقم 15\18 المتعلق بقانون المالية" أن وزارة المالية بصدد التحضير لإعداد نظامي معلومات، أحدهما خاص بإعداد ميزانية الدولة والآخر بتنفيذها وهذا في إطار عصرنة القطاع".

و أضاف ذات المسؤول ان هذه الدائرة الوزارية ستعمل أيضا في إطار خطة عملها المستقبلية التي ترتكز على الإستعانة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة على إدخال نظام التوقيع الإلكتروني.