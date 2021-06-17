إحتلت الجزائر المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي في مجال قدرة الطاقات المتجددة المنشأة بـ0.5 جيغاواط في نهاية سنة 2020.

وذكر التقرير العالمي حول وضعية الطاقات المتجددة لمبادرة شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين أن الجزائر جاءت بعد جنوب افريقيا ومصر.

وأوضح المصدر ذاته أن اهم البلدان الإفريقية من حيث القدرة خلال السنة المنقضية هي جنوب إفريقيا بـ3.8 جيغاواط و مصر بحوالي 2 جيغاواط والجزائر بـ0.5 جيغاواط.

وأضافت الوثيقة أن عديد البلدان الإفريقية قد قامت بتشغيل قدرات جديدة في سنة 2020.

و تابع المصدر ذاته ان "اكبر محطة في غرب افريقيا قد تم تشغيلها في مالي حيث تمثل الكهرباء المائية زهاء نصف القدرة المنشاة للبلاد، لكنها تعطي انتاجا متذبذب اكثر فاكثر بسبب التغيرات المائية".