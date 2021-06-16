أعلنت النيابة الكندية، الإثنين الفائت، خلال جلسة أمام محكمة لندن في أونتاريو بكندا، توجيه تهمة الإرهاب إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة قبل أسبوع في كندا.



وكانت أربع تهم بالقتل العمد ومحاولة قتل وجّهت إلى المشتبه به “ناتانيال فيلتمان” (20 عامًا) خلال جلسة أولى الأسبوع الماضي بعد الهجوم الّذي وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل “الإرهابي”.



وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفيدرالية) في بيان بعد الجلسة، إنّ “المدعين العامين على المستويين الفدرالي والإقليمي وافقوا على الشروع في إجراءات تتعلّق بالإرهاب، معتبرين أنّ جرائم القتل ومحاولة القتل تشكّل أيضًا نشاطًا إرهابيًا”، وقال الشاب الذي ليس لديه أيّ سجل جنائي، إنّه لم يُعيّن محاميًا حتّى الآن. ولدى توقيفه كان يرتدي سترة تشبه السترات الواقية من الرصاص.



ووفقًا لشرطة لندن فإن “فيلتمان” هاجم عمدًا عائلة مسلمة من أصول باكستانية بشاحنته الصغيرة، في إطار “عمل مدبر ومخطط له بدافع الكراهية”. وتعرّض خمسة أفراد من أسرة واحدة للدهس عندما كانوا ينتظرون لعبور طريق في مدينة لندن على بعد 200 كلم جنوب غرب تورنتو في كندا.



وحسب الشرطة الكندية، فإنّ الضحايا امرأتان: الجدة (74 عامًا) والزوجة (44 عامًا)، ورجل (46 عامًا) وفتاة (15 عامًا) فيما نجا فرد واحد من الأسرة وهو صبي يبلغ 9 سنوات.