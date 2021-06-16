أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان لها اليوم أن " دادي ولد شعيب المعروف بأبي الدردار وهو أحد كوادر تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قد سلّم نفسه من دون أي مقاومة" .

وأوضح البيان أن أبا الدردار الذي يشتبه في قيامه بقطع أطراف ثلاثة رجال شهر ماي الماضي في سوق أسبوعية شمال البلاد ثم توقيفه صباح 11 جوان الجاري في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي إحدى المناطق الرئيسية التي تنشط فيها جماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل، خصوصا تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وتم رصده بواسطة مروحية خلال عملية مشتركة لقوة برخان والقوات المسلّحة النيجرية.