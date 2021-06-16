كشف العميد نميش أحمد ، قائد المدرسة، العليا للطيران بطافراوي الشهيد "الطيب جبار" عن إدراج تخصص التحكم في الطائرات دون طيار بداية من الموسم التكويني القادم.

و حسب وكالة الانباء الجزائرية، ذكر العميد نميش، خلال زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام بالمدرسة ، أشرف عليها قائد الجو بالناحية العسكرية الثانية، اللواء دوايسية عبد الكريم،" أن هذا التخصص سيكون الأول من نوعه في الجزائر، اذ ستنفرد به المدرسة العليا للطيران بطافراوي، مواكبة للتطورات الحاصلة التي يشهدها عالم الطيران في العالم".

و من جهته أكد اللواء دوايسية بالمناسبة أن هذه التظاهرة تأتي في إطار مخطط الاتصال 2021 المصادق عليه من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي و"الهادف إلى تجسيد اتصال فعال يعمل على تقوية الرابطة المقدسة جيش-أمة وتوطيد العلاقات مع المجتمع المدني من خلال وسائل الإعلام".