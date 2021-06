Des listes d’indépendants et partisanes de la wilaya de Bejaia, ayant participé aux élections législatives qui se sont déroulées samedi passé, ont adressé une lettre au président de l’autorité nationale indépendante des élections Mohamed Chorfi, dans laquelle ils ont fait recours sur les résultats et conditions d’organisation des élections dans cette wilaya.

Dans cette lettre dont « El-Khabar » dispose une copie, les candidats du Front Al-Moustakbal, de l’Alliance Nationale Républicaine, du Mouvement pour la Réforme Nationale « El Islah » et d’« El Fadjr El Djadid », de la voix du peuple, de la Liberté et de la Justice, ainsi que du Rassemblement National Démocratique, en plus de la liste d’indépendants « les indépendants de la Soummam », et d’un candidat du Front de Libération National, ont revendiqué l’annulation des résultats des élections au niveau de la wilaya de Bejaia, suite à des soupçons de fraude ayant caractérisé le scrutin.

Les signataires de cette lettre ont expliqué que les résultats du vote dans le bureau de Thala Hamza, dans la wilaya de Bejaia sont inconcevables et inadmissibles, étant donné que les résultats ont donné plus de 3117 voix de l’origine d’environ 4 mille inscrits dans la liste, soit l’équivalent de plus de 70% de l’ensemble des voix exprimées au niveau de la wilaya.

Et d’ajouter que ces voix ont été exprimées dans un lapse temps réduit et que les candidats n’ont pas été informés de ce centre afin qu’ils puissent y désigner des représentants.

Il est à noter que la liste du parti du Front de Libération Nationale a remporté 8 sièges de l’origine de 9 dans la wilaya de Bejaia ; alors que la liste d’indépendants « Front El Moustakbal » a remporté un seul siège.