شددّ والي تبسة محمّد البركة داحاج اليوم الاربعاء، على ضرورة العودة إلى التّطبيق الصّارم لمراحل البروتوكول الصّحي، ووجوب الالتزام التامّ بإجراءات الوقاية للحدّ من انتشار الوباء.

و خلال اجتماع اللّجنة الأمنيّة الموسّع بمقرّ الولاية ، أسدى محمد البركة تعليمات ملزمة بضرورة إحصاء النّقاط السّوداء التي تشكّل خطرا على الصّحة العموميّة، ومباشرة الإجراءات الرّدعيّة الصّارمة ضدّ المخالفين وضدّ المستهترين في التقيّد بتدابير الوقاية ، مفيدا في معرض ذلك أنّ الوضع "بات مقلقا جدّا وينبئ بحدوث كارثة وبائيّة ما لم تتمّ محاصرة الوباء".

و اكد المسؤول أنّ إجراءات الغلق الجزئي أو الكلّي لمجمل النّشاطات بإقليم الولاية واردة في حسابات السّلطات العموميّة، ''مالم نلمس مؤشرا ايجابيّا وتحسّنا في الوضعيّة الوبائيّة العامّة' ،