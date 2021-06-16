أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، آخر التحضيرات الخاصة بعملية توزيع السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل".

وتمسّ العملية عديد الولايات على المستوى الوطني، وتندرج في إطار البرنامج المُسَطَرِ لعيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية.

واستلمت الوكالة، المواقع السكنية الجاهزة للتسليم بالجزائر العاصمة، بما فيها التهيئة الخارجية والمرافق الضرورية.

كما تستعد الوكالة لرفع عدد السكنات في حال سرّعت باقي المؤسسات المشاركة في عملية التهيئة الخارجية وتيرة عملها، وتمكنت من إنهائها قبل بداية شهر جويلية.

وتنفرد "الخبر" بنشر القائمة النهائية للمواقع السكنية، المعنية بالتوزيع، حيث يبلغ العدد الإجمالي لها قرابة 11 ألف، في الجزائر العاصمة، وهي: موقع الرحمانية (3746 وحدة سكنية)، الدويرة (الملعب، 3250 وحدة سكنية) ، بابا احسن (3000 وحدة سكنية)، وموقع سيدي عبد الله الذي به ما يزيد عن 1500 وحدة سكنية.