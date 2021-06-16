كشفت حصيلة وزارة الموارد المائية عن تشغيل أربع محطات لتحلية مياه البحر يجري حاليا إعادة تأهيلها و توسيعها في كل من الجزائر العاصمة و تيبازة و ذلك بحلول 20 أوت المقبل.

و أوضحت الوزارة في حصيلة نشاطاتها للسداسي الاول من سنة 2021، على موقعها الالكتروني، أن الأمر يتعلق بمحطة شاطيء النخيل التي يرتقب ان تدخل حيز التشغيل في 30 جوان المقبل ، و محطة بوسماعيل التي ستنطلق في 15 جويلية ، اضافة إلى محطتي زرالدة و عين البنيان اللتان من المنتظر تشغيلهما في 30 جويلية و 20 اوت على التوالي.

و أكدت الوزارة ان مشروع إعادة تأهيل و توسيع هذه المحطات الأربع يندرج في إطار برنامج استعجالي يشمل ال18 ولاية الاكثر تضررا من العجز المائي.