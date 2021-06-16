توجهت قوائم حزبية وحرة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي برسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي تطعن في نتائج وظروف إجراء الاقتراع على مستوى ولاية بجاية

وطالب مرشحو حزب المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح والفجر الجديد وصوت الشعب والحرية والعدالة والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الحرة “أحرار الصومام” بالإضافة إلى مترشح عن جبهة التحرير الوطني، في رسالة تحوز ''الخبر'' نسخة عنها "بإلغاء نتائج الاقتراع على مستوى ولاية بجاية مع فتح تحقيق في شبهات التزوير التي شهدتها العملية".

وقال الموقعون على الرسالة إن النتائج المحصل عليها في المركز الانتخابي “تالة حمزة” التابع لولاية بجاية “لا يتقبلها لا العقل ولا الضمير”، و ذلك لان الأصوات المحصل عليها على مستوى المركز المذكور تقدر بأكثر من 3117 صوت من أصل نحو 4 آلاف مسجل في القائمة ما يعادل أكثر من 70 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها على مستوى الولاية،

و اضافت الرسالة أن هذه الأصوات تم التعبير عنها في ظرف وجيز ، كما أنه لم يتم إبلاغ المترشحين بهذا المركز حتى يتم وضع مراقبين على مستواه، و كشفت الرسالة في نفس الوقت عن وضع مجمعات انتخابية على مستوى الولاية من دون إعلام المترشحين أو التشاور معهم”.

و يذكر ان قائمة جبهة التحرير الوطني قد فازت بـ8 مقاعد من أصل 9 بولاية بجاية، فيما فازت القائمة الحرة “أمل ومستقبل” بمقعد واحد.