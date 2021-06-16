وافقت، اليوم، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على طلب عديد من الإتحادات الكروية، منها الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على تمديد آجال تسجيل الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية الموسم المقبل بشهر كامل.

وتلقت "الفاف" رسميا، اليوم، موافقة كتابية من "الكاف" على موافقتها على طلب تمديد الآجال، حيث حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تاريخ 31 جويلية 2021 كمهلة أخيرة للإتحادات الكروية لإرسال أسماء أنديتها المعنية بالمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس "الكاف"، بعدما كانت الهيئة الكروية القارية قد حددت، في وقت سابق، تاريخ 30 جوان 2021 كآخر أجل لتسجيل الأندية.

وتندرج موافقة "الكاف" على طلب الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وبعض الإتحادات الكروية الإفريقية الأخرى، لعدم تمكن الإتحادات المعنية من إنهاء بطولاتها في الآجال المحددة، بسبب انطلاقتها المتأخرة، المسوم الماضي، ما يجعل "الفاف" اليوم، مضطرة لدفع رابطة كرة القدم المحترفة لضبط رزنامة جديدة تضمن الإنتهاء من بطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل انتهاء ال’جال الجديدة، حتى يتسنى لها تحديد البطل والوصيف للمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية وتحديد صاحب المركز الثالث والمتوّج بكأس الرابطة للمشاركة في كأس "الكاف".

وعلى ضوء الآجال الجديدة لتسجيل الأندية، فإن "الكاف" أشعرت كل الإتحادات الكروية بأن آخر أجل للأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية، لتسجيل لاعبيها على مستوى "الكاف"، تم تحديده بتاريخ 15 أوت 2021، حيث لا يمكن لأي فريق، بعد هذه المدة تسجيل أي لاعب جديد بغرض الإستفادة منه في منافسة رابطة الأبطال وكأس "الكاف".