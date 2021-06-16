هام مجلس الأمة، في بيان له، اليوم الأربعاء، النائبة عن الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ الفرنسي لورانس روسينيول.

وأكد المجلس أنه "لا يستغرب" أنه "كلما خطت الجزائر خطوات في إطار استكمال بناء مؤسساتها وتحصين جبهتها الداخلية، تطل علينا مجددا أصوات من الخارج آخرها برلمانية اشتراكية بمجلس الشيوخ الفرنسي، غير سوي منطقها السياسي، في سلسلة حلقات تجتر نفسها من مسرحية رديئة وبائسة الإخراج، اعتادت التهجم على الجزائر بجعلها وقودا لأجندتها الداخلية الدنيئة دناءة حنينها الى ماض استعماري مقيت عبر سلوك نهج أسلافها الاشتراكيين الاستدماريين إبان الحقبة الكولونيالية من أمثال 'غي مولي' و'لاكوست' الذين دحرتهم تضحيات وبطولات الشعب الجزائري الأبي".

وأضاف البيان أن "هذه النائب الاشتراكية الحالمة المتوهمة، والتي لا تزال تحسب أن الشأن الداخلي الجزائري شأنا يعنيها، ينبغي أن تعلم يقينا أن الجزائريين بشتى أطيافهم الفكرية ومشاربهم السياسية قد وازنوا بين العقل والعاطفة وبين الحقيقة والسراب فكانت الصحوة والرؤية الثاقبة ثمرة الحراك المبارك الاصيل التي كللت بإجراء الانتخابات الرئاسية منذ 18 شهرا والتي شهد لها القريب والبعيد، ولم تذهب بعد سكرة بعض الأبواق الأجنبية لتجيء الانتخابات التشريعية الأخيرة لتؤكد لمثل هذا النائب ومعها منابر رخيصة بأن الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز وأضحت تتبنى الرأي المستقل والطرح العقلاني ولا تتبنى الموقف الانبطاحي أو الاستسلامي".

وأكد المجلس أن الجزائر "تعرف جيدا ما تريده وعلى أي سكة تسير دونما التفات إلى استنتاجاتهم المشبوهة وغير الموضوعية"، كما أنها "لا تكترث لما يصدر عن مثل هكذا تصريحات تشبعت بجرعات متلاحقة من منصات إعلام التضليل والتبرير التي انكبت على النفخ في أمور غير حقيقية وفق توجيهات تهدف الى صناعة آمال غير واقعية وافتعال بطولات مزيفة".

من جهة أخرى، أعرب مجلس الأمة، عن ارتياحه لـ"الانسيابية" التي ميزت مجريات اقتراع 12 جوان، مثمنا الدور الذي اضطلعت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمواطنين "نظير مساهمتهم في إرساء دعامة أخرى للجمهورية الجديدة".

وكانت النائية الاشتراكية لورانس روسينيول قد صرحت لإذاعة فرنسا الدولية، أمس الثلاثاء، أن الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالديمقراطية في الجزائر ليست على المسار الصحيح، مضيفة أنه يجب مساعدة "الحراك" الذي ينادي بالديمقراطية.