ستجري عملية سحب القرعة لكأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم التي كانت مقررة آنفا يوم 25 جوان بياوندي، خلال النصف الأول من شهر أوت المقبل، حسبما اعلن عنه الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, فيرون موسنقو-أومبا، على هامش زيارة عمل للكاميرون.

وأوضح نفس المصدر عقب خروجه من اجتماع مع السلطات الكاميرونية قائلا:" سيتم الإعلان عن التاريخ بالضبط عن قريب. نحن راضون جدا عن طريقة العمل التي ستعطينا منافسة ممتازة".

وكان منتخب سيرا ليون آخر منتخب متأهل لكان-2021، مساء أمس الثلاثاء بكوناكري بعد فوزه على البنين (1-0) بهدف لكاي كامارا من ضربة جزاء في د 19.

واحتل منتخب سيرا ليون المركز الثاني للمجموعة (12) خلف نيجيريا، عقب مباراة تأجلت مرتين بسبب نتائج مشكوك فيها لاختبارات جائحة كوفيد-19.

وستجري كأس إفريقيا للأمم-2021 من 9 جانفي إلى 6 فيفري بمشاركة 24 منتخبا. وسيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات تضم كل مجموعة منها 4 منتخبات.

و فيما يلي قائمة المنتخبات ال 24 المتأهلة:الكاميرون (البلد المنظم) - الجزائر (حاملة اللقب) - السنغال - مالي - تونس - بوركينا فاسو - غينيا - مصر - جزر القمر -غامبيا - الغابون - غانا - غينيا الاستوائية - زمبابوي - المغرب - كوت ديفوار - نيجيريا - السودان - مالاوي - إثيوبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - الرأس الأخضر - سيرا ليون.