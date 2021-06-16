عقد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية علق فيها على النتائج المؤقت للانتخابات التشريعية التي تم الإعلان عنها أمس.

وقال بعجي أن حزب جبهة التحرير الوطني لطالما صنع التاريخ، مضيفا "حزب جبهة التحرير الوطني صنع التاريخ مجددا، ومن أراد إدخال 'الأفلان' إلى المتحف خرجوا هم من التاريخ".

واعتبر بعجي أن التشريعيات جرت في ظروف طبيعية ماعدا بعض التصرفات لأشخاص مترشحين أو تابعين لهم ينتمون إلى أحزاب أو قوائم حرة لكنها لم تؤثر على السير العام للعملية الانتخابية.

واعتبر الأمين العام لـ"الأفلان" أن حزبه تعرض للظلم في ولاية باتنة، معتبرا ما حدث بـ"المؤامرة" بعد إسقاط قائمة الحزب قبل انطلاق عملية الاقتراع.

وردا على هذا "الظلم" –حسبه- كشف بعجي أن كتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني المقدرة بـ105 نائب ستسمى طيلة الخمس سنوات للعهدة النيابية المقبلة بـ"كتلة الأوراس".

وأكد بعجي أن الحزب العتيد سيقدم طعونا لدى المجلس الدستوري للحصول على مقاعد جديدة، مضيفا أن الشعب الجزائري لا يكره الحزب ولكن الاشخاص الذين كانو يسيرون "الأفلان".

واعتبر بعجي أن الحديث عن عقد تحالفات مع أحزاب أخرى سابق لأوانه باعتبار أن النتائج لا تزال مؤقتة.