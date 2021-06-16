التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في جنيف لمناقشة عدة قضايا في أول قمة بين الطرفين منذ وصول هذا الأخير إلى البيت الأبيض.

وبدأت جولة المحادثات الموسعة بين الرئيسين في فيلا "لا غرانج" في جنيف واستمرت حوالي 3 ساعات ونصف.

وفي مؤتمر صحفي بعد القمة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المفاوضات مع نظيره الأمريكي جو بايدن سارت "بشكل جيد".

وأشار بوتين إلى أنه جرت مناقشة الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي والأمن السيبراني، لافتا إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة.

ولفت بوتين إلى أن بايدن اتخذ قرارًا مسؤولاً بتمديد معاهدة "ستارت - 3" لمدة 5 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.